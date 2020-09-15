Глава «Коммунистов России» потребовал лишить Горбачева гражданства

Санкт-Петербург, 15 сентября. Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает, что необходимо лишать гражданства тех, кто откровенно работает против родины. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Когда мы придем к власти, все откровенные антироссийские силы мы из страны выгоним. Пусть они в Европе ходят, когда-то так советская власть избавила наш народ от всего этого отребья», — потребовал Сурайкин.

Первыми в очереди на лишение гражданства России, по мнению главы партии, должны быть единственный президент СССР Михаил Горбачев и экс-глава РФ Борис Ельцин.

«Я бы Горбачева и Ельцина, царствие ему небесное, лишил бы гражданства, не задумываясь!» — уверено подчеркнул лидер «Коммунистов России».

Сурайкин ранее заявил, что российское законодательство слишком гуманно по отношению к коррупционерам. Для пресечения порочной практики коммунист предложил ужесточить наказание для мелких взяточников и ввести смертную казнь для крупных коррупционеров.