Соловьев назвал Дудя и Глуховского «недоделками»

Москва, 15 сентября. Телеведущий Владимир Соловьев жестко «прошелся» по журналисту Юрию Дудю и гостю его передачи «вДудь», писателю Дмитрию Глуховскому. Он подверг их критике в эфире Youtube-шоу «Соловьев LIVE».

Телеведущий назвал Дудя и Глуховского «недоделками», отметив, что в прошлом творчество начинающего писателя ему вполне импонировало. При этом он нелестно отозвался о Глуховском, как о личности.

«Очень способный был писатель когда-то Дмитрий Глуховский. У него одна книга мне очень понравилась», — отметил Соловьев.

Он аргументировал это тем, что писатель зазнался и начал неблагодарно относиться к людям, которые помогали ему в начале карьеры. В частности, Глуховский назвал самого Соловьева, а также депутата Госдумы, ведущего Первого канала Петра Толстого и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева «нелепыми персонажами позапрошлого поколения».

Соловьев в ответ заявил, что Глуховский стал выражать неприязнь к власти только после того, как оказался профессионально не востребован на федеральных радиостанциях.

«Ходил от одной радиостанции к другой и нигде не пригодился. И книги твои перестали покупать. И тут ты вдруг стал власть не любить!» — заключил ведущий.

Ранее Владимир Соловьев отказал Юрию Дудю в интервью. Он аргументировал это тем, что, хоть Дудь и является лидером мнений среди молодежи, ему «на это пополам».

Также телеведущий не одобрил и другое увлечение российских подростков — приложение TikTok. По словам Соловьева, оно имеет много общего с ранее популярными в социальных сетях «группами смерти» и используется в качестве средства манипуляции.