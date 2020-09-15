Водитель грузовика изнасиловал и задушил попутчицу под Иркутском

Иркутск, 15 сентября. Россиянин надругался над 25-летней девушкой, после чего задушил и спрятал тело в лесу в Иркутской области, сообщили в СК РФ по региону.

Убийство произошло в конце мая возле села Урик. Правоохранители установили, что в последний раз девушку видели, когда она садилась в грузовик.

Благодаря записям с камер наблюдения удалось поймать преступника. На допросе 44-летний водитель рассказал, что предложил подвезти девушку.

Он свернул с трассы, заехал в лес, где изнасиловал жертву. После этого мужчина связал пострадавшую и задушил ее, а тело о закопал в землю. Злоумышленник скрылся с места преступления, захватив личные вещи девушки.

Правоохранители предъявили ему обвинения по статьям о насилии, убийстве, краже и хранении наркотиков. При обыске в его доме была найдена марихуана.

Ранее сообщалось о поисках 29-летней девушки, которая ехала из Москву в Тулу и взяла с собой попутчика.