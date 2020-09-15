Ефремов взял в новые адвокаты чемпиона России и мира

Москва, 15 сентября. Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов является чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Во вторник на канале появилось видео с чемпионата России по армрестлингу с участием юриста. Данные соревнования проходили в марте этого года в Перми. На кадрах Филиппов в красно-синей футболке.

Утверждение Life Shot позднее подтвердил в комментарии KP.Ru и коллега защитника Владимир Алексеев.

«Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет. В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая», — отметил он.

Как сообщает издание, нового адвоката близкие Ефремова уже охарактеризовали как «нормального, красивого, хорошо говорящего по-русски».

О том, что новым представителем интересов актера в суде будет Филиппов, стало известно 15 сентября. Статус адвоката он получил в 2014 году, специализируется на гражданском и уголовном праве. Общий юридический стаж превышает 15 лет.

С прошлым защитником, скандально известным ВИП-адвокатом Эльманом Пашаевым, Ефремов окончательно разорвал сотрудничество, когда 8 сентября суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. За время разбирательств актер неоднократно отказывался от услуг защитника. Работой Пашаева был недоволен не только артист, но и некоторые его близкие, а также большинство представителей юридического сообщества.

Адвокат пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП Александр Добровинский в беседе с «360» заявил, что не знаком с новым защитником Ефремова, но подчеркнул, что рад появлению хорошего коллеги.

Пашаев, в свою очередь, завил, что полностью доволен своими усилиями в деле знаменитого подопечного. По его словам, серьезный срок Ефремов получил за собственную позицию и высказывания, а не из-за его некачественной работы, сообщает НСН.