Государственная программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. Сегодня она остается одним из реальных способов приобретения жилья для семей с детьми. Из госбюджета выделяются средства на четко обозначенные цели, улучшение жилищных условий — одна из них. Причем неважно, за личные деньги или в кредит планируется покупка недвижимости. Ипотека с материнским капиталом не запрещена законом, а Пенсионный фонд РФ не отказывает в выплатах, если документы оформлены правильно.

Что важно знать заемщикам, которые хотят использовать маткапитал на первоначальный взнос по кредиту или его погашение? Какие банки предлагают такую услугу? И какой пакет документов нужно подготовить? Отвечаем на эти вопросы подробно.

Основания для выплаты

Очередной пересмотр закона о материнском капитале состоялся в марте 2020 года. Согласно этому документу, действие программы продлено до 2026 года. То есть семьи, которые имеют право на получение средств, но сейчас не планируют ими воспользоваться, могут не торопиться. Это право сохранится в течение ближайших шести лет.

Законом пересмотрены и суммы выплат семьям с детьми. Если первый малыш родился после 1 января 2020 года, государство выплатит родителям 466 тысяч рублей. На рождение второго ребенка после этой даты полагается на 150 тысяч больше. Если в семье трое и более детей, сумма не увеличивается и составляет максимальные 616 тысяч рублей. Это важно учитывать родителям, которые полагают, что материнский капитал положен на каждого ребенка. Такая трактовка закона не верна. Деньги выплачивают родителям для реализации значимых целей.

Среди них:

улучшение жилищных условий;

пенсионные накопления матери;

обучение и образование детей.

Если в семье есть ребенок-инвалид, деньги можно использовать на покупку средств реабилитации и социальной адаптации.

Большинство родителей стремятся потратить деньги, которые получают по этой социальной программе, на покупку жилья. Это верное и рациональное решение. Недвижимость — ценный актив, приобрести который на одну зарплату обычно не представляется возможным. Подросшие суммы маткапитала могут выглядеть скромными по меркам стоимости жилья в крупных городах. Но в большинстве регионов этих средств более чем достаточно на оплату первого взноса или погашение существенной части ипотечного займа.

Особенности ипотеки под материнский капитал

Законом отдельно оговорены условия использования средств на ипотечное кредитование. Семьям предложены наиболее комфортные условия:

сокращены сроки рассмотрения заявления на получение сертификата — теперь этот период составляет всего 15 дней, а с начала 2021 года будет уменьшен до пяти дней;

данные о документе появляются в электронном кабинете заявителя — мамы или папы;

при направлении средств на ипотеку через материнский капитал заявитель может выбрать любой из вариантов использования денег.

Таких вариантов несколько:

первый взнос — удобное решение для молодых семей, которые не могут накопить средства для первой крупной выплаты по кредиту за жилье;

погашение части существующего кредита — то есть уменьшение суммы долга перед банком, а значит, сокращение продолжительности выплат;

погашение процентов по кредиту.

Родители могут выбрать тот вариант, который считают наиболее выгодным для себя. При этом важно учитывать два условия. Если средства планируется потратить на погашение существующего долга, придется дождаться, когда малышу, после рождения которого был оформлен сертификат, исполнится три года. До этого срока обращаться за выплатой маткапитала не имеет смысла.

Если же оформляется ипотека с материнским капиталом как первоначальный взнос, тогда ждать трехлетия не нужно. Родители имеют право обратиться за деньгами в любой момент, даже на следующий день после оформления сертификата, независимо от возраста ребенка. Эти нормы сделали материнский капитал особенно востребованным в качестве первого взноса по ипотеке. И побудили банки предлагать особые условия для заемщиков по таким программам.

Специальные условия банков

«Многие банки предлагают особые программы для тех, кто оформляет ипотеку под маткапитал, предусматривают различные скидки и выгодные условия, — комментирует руководитель направления по развитию ипотечного кредитования «Райффайзенбанка» Антон Красильников. — В «Райффайзенбанке», например, действует спецпредложение по ипотеке для семей с двумя и более детьми. Также этой программой могут воспользоваться семьи, воспитывающие ребенка с особенностями развития. Для них предлагается льготная ставка — 4,99%. Ставка сохраняется на весь срок кредитования. Первый взнос рассчитывается в размере не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости».

Распространяется программа на приобретение квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, но при условии покупки жилья от юридического лица. Сумма кредита, которую может выплатить банк, различается в городах и регионах. Для столицы, Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют свои максимумы. Заемщики с идеальной кредитной историей могут рассчитывать на заем до 12 миллионов рублей, что позволяет купить просторную квартиру в хорошем районе. Для регионов суммы скромнее — до шести миллионов рублей, но с учетом меньшей стоимости жилья, этих средств в небольших городах, районных центрах будет достаточно для улучшения жилищных условий.

«Мы наблюдаем очень высокий спрос на программу семейной ипотеки, — продолжает Антон Красильников. — Это один из простых и удобных способов приобрести собственное жилье и улучить качество жизни».

При этом увеличение размера материнского капитала и возможность получить его при рождении уже первого ребенка, по мнению эксперта, способствуют доступности ипотечных кредитов для семей с детьми. В ближайшее время прогнозируется увеличение количества выдач по этой программе за счет заемщиков, которые сомневались в возможности приобрести квартиру в ипотеку с материнским капиталом. Но сегодня на фоне упрощения этой практики во многих банковских учреждениях страны люди могут спокойно реализовать свое право. Особо ощутимыми изменения будут в регионах, где размер маткапитала может составлять существенную часть от стоимости приобретаемого жилья.

Требования к заемщику

В первую очередь родителям необходимо оформить сертификат на материнский капитал. Если малыш родился после 1 января 2020 года, Пенсионный фонд делает это в автоматическом режиме. В течение нескольких дней после поступления в местное отделение информации о рождении ребенка из органов загса, документ оформляют и размещают в личном кабинете мамы.

Если ребенок родился раньше, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда или в МФЦ «Мои документы» в вашем городе. Можно воспользоваться и электронным сервисом — личным кабинетом на сайте ПФР. Процедура подачи документов везде одинакова.

Претендовать на выплату могут только граждане России. И лишь те, кто добросовестно выполняет свои родительские обязанности. Если в отношении матери или отца была инициирована процедура лишения родительских прав, то в оформлении документа откажут.

После оформления сертификата можно обращаться в банк. В каждом из них свои критерии отбора заемщиков. Первоочередное право на получение ипотеки с материнским капиталом в 2020 году отдается семейным заемщикам.

«Банки одобряют кредиты, исходя из личных данных, кредитной истории и платежеспособности заемщиков, — уточняет Антон Красильников, — Семейные заемщики могут рассчитывать на большие суммы кредита, поскольку при расчете банк учитывает совокупный доход семьи. Изменения в процессе рассмотрения ипотечных заявок не планируются».

Процедура оформления ипотеки с материнским капиталом

Процедура может различаться во всех банках, поэтому стоит согласовать порядок действий в том учреждении, в котором вы планируете получить кредит. Но в большинстве случаев она будет включать следующие этапы.

Выбор недвижимости. Это может быть квартира в новостройке или вторичное жилье, частный дом. С точки зрения Пенсионного фонда, нет разницы, на какое именно жилье планирует потратить средства молодая семья. Но банки на вид недвижимости внимание обращают. Если семья покупает квартиру на этапе строительства, банковская организация рискует, так как существует практика затягивания сроков сдачи объекта. Да и недостроенных многоэтажек на территории страны более чем достаточно. Поэтому надежнее выбирать готовое жилье, в этом случае шансов получить ипотечный заем больше. Оформление договора с продавцом. В документе необходимо указывать, что на покупку будут использованы кредитные средства и деньги материнского капитала. В банках, в которых действуют такие программы, предложат свой вариант договора, адаптированный к требованиям Пенсионного фонда. Оформление документов в банке и подписание ипотечного договора. Если материнский капитал предполагается использовать в качестве первого взноса, это будет указано в договоре. Регистрация документов на недвижимость. Подача заявки в Пенсионный фонд. Чтобы воспользоваться средствами с личного счета, нужно подать документы:

заявление;

сертификат;

паспорт и СНИЛС заявителя;

копия ипотечного договора;

зарегистрированные документы на жилье.

Ипотека с материнским капиталом как первоначальный взнос

Ни Пенсионный фонд, ни банковские организации не против использования средств материнского капитала в качестве первого взноса по кредитному договору. Более того, в этом случае банк получает гарантированную выплату от заемщика, что снижает его риски в будущем. Но здесь важно учитывать несколько нюансов.

Обращаясь в банк, нужно иметь сертификат на руках. Если вы еще не оформили документ, вы не можете подтвердить свое право на денежные средства от государства. Кроме того, сама процедура его получения требует времени, так что лучше побеспокоиться об этом заранее. В договоре о покупке недвижимости нужно указывать всех собственников жилья. Доля квартиры или дома должна достаться каждому: супругу и детям. Это важное требование программы материнского капитала. Если долевое участие всех членов семьи предусмотрено не будет, Пенсионный фонд может отказать в выплате. Первоначальный взнос определяется только банком. На государственном уровне не существует единой, установленной для всех банковских учреждений суммы. Если она составляет 10%, учитывайте, что общая стоимость жилья не должна превышать 4,66 млн рублей при оформлении маткапитала на одного ребенка и 6,16 млн, если детей двое и больше. На практике же первоначальный взнос по этой программе обычно выше, поэтому и стоимость жилья должна быть меньше. Недвижимость потребуется застраховать. Это небольшая по меркам стоимости жилья сумма, но ее нужно учитывать при планировании своих расходов.

В качестве первоначального взноса по ипотеке материнский капитал перечисляют не заявителю и не банку, а продавцу недвижимости после регистрации сделки купли-продажи жилья. На руки наличные деньги заявитель не получает, перечисления осуществляются только в безналичной форме.

Как погасить ипотеку материнским капиталом

Если кредит уже был оформлен ранее, возможно погашение ипотеки материнским капиталом. Причем погасить можно как часть суммы, так и проценты по ней. С точки зрения сроков внесения денег, лучшего времени не существует. Сделать это можно в любой момент, и заемщик от этого только выигрывает.

Дело в том, что проценты за пользование кредитными средствами начисляются на тело кредита, то есть выданную банком сумму. Если уменьшить эту сумму, то и переплата собственных средств уменьшится. Чтобы выплатить часть кредита банку средствами маткапитала, нужно подать в Пенсионный фонд все указанные выше документы, дождаться одобрения заявки. А после — написать заявление в банке о том, что часть кредитных денег будет возвращена досрочно.

Пенсионный фонд перечислит средства на указанный в заявлении счет. В день внесения очередного платежа по кредиту эти деньги будут списаны со счета заемщика. При этом нужно обсудить в банковской организации новые условия выплат по кредиту. Благодаря внесению средств можно уменьшить ежемесячный платеж или сократить срок выплаты кредита. Выгодные условия для себя выбирает заемщик с учетом финансового положения в конкретный момент.