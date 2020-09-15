Лидеры государств ЭКОВАС собрались в Гане для обсуждения ситуации в Мали

Аккра (Гана), 15 сентября. Лидеры военного переворота в Мали должны немедленно передать власть гражданскому переходному правительству. Об этом перед началом саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявил действующий председатель организации, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Предыдущий саммит ЭКОВАС прошел в Нигерии 7 сентября. Итогом мероприятия стал документ, предписывающий захватившим власть в Мали военным назначить президента и премьер-министра переходного правительства до 15 сентября. Но, как отметил сегодня Нана Акуфо-Аддо, это требование выполнено не было.

Также ЭКОВАС настаивает на ограничении срока переходного периода одним годом и считает, что назначенные на это время президент и глава правительства должны быть гражданскими людьми.

12 сентября захватившие власть в Мали военные заявили, что переходный период в стране продлится 18 месяцев, а возглавлять страну в этот период могут как гражданские лица, так и представители военных.

Это заявление идет вразрез с требованиями ЭКОВАС, поэтому от проходящего сегодня саммита организации можно ожидать продления санкций, введенных в отношении Мали.

Военный переворот в Республике Мали произошел 18 августа после многомесячных протестов, вызванных тяжелым экономическим положением и профранцузской ориентацией властей. Президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и несколько чиновников были арестованы, но впоследствии отпущены. МИД РФ отметил мирный характер смены власти в Мали, однако в ведомстве подчеркнули, что переворот может усугубить и без того тяжелое положение в стране.