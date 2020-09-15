«Коммунисты России» предлагают лишить Навального гражданства

Санкт-Петербург, 15 сентября. Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил лишать гражданства россиян, которые ведут антироссийской деятельность на территории РФ.

Сурайкин принял участие в пресс-конференции на тему «Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее», которая состоялась 15 сентября на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Навальный перенапрягся в своем путешествии, потом это выставили иначе. Эта антироссийская история, если бы кто-то хотел его отравить, он бы не успел сесть в самолет», — пояснил он.

По его словам, когда человек откровенно работает против российского государства, его необходимо лишать гражданства.

«Он сейчас в коме или вышел из нее, поэтому сделать это сложно. Лишать гражданства надо, но это вопрос российских властей», — добавил Сурайкин.

Он также добавил, что в этом вопросе следует предлагает опираться на опыт СССР, отметив, что советская власть не церемонилась с подобными людьми.

«Когда мы придем к власти, то выгоним все откровенно антироссийские силы из страны, как это сделала советская власть», — подчеркнул Сурайкин.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, который выполнял рейс из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где блогера госпитализировали в токсикологическое отделение городской больницы. Позднее Навальный был доставлен из Омска в Берлин, где его поместили в клинику «Шарите». 24 августа представители берлинской клиники заявили, что блогер якобы был «отравлен».

Позднее в СМИ появилась информация о том, что причиной инцидента с Навальным стали его разногласия с Владимиром Ашурковым, который снабжал блогера данными для «расследований», а также оказывал ему спонсорскую поддержку.

Конфликт между Навальным и Ашурковым возник после ликвидации ФБК, который был признан в России иноагентом. Ашурков требовал от Навального вернуть денежные средства или сохранить ФБК. Кроме того, журналистам удалось выяснить, что к инциденту с Навальным причастна гражданка Великобритании Мария Певчих, которая работает на Ашуркова с 2010 года.