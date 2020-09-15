Эксперт исключил конкуренцию нефти из Уганды с российскими поставками

Президенты Уганды и Танзании подписали соглашение по строительству нефтепровода, который обеспечит доставку сырой нефти из Уганды к побережью Индийского океана. Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Сергеевич Фролов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, станет ли эта нефть конкурентом российского черного золота на мировом рынке.

Глава Уганды Йовери Мусевени и лидер Танзании Джон Магуфули встретились в танзанийском городе Чато, чтобы согласовать планы по строительству нефтепровода, который в перспективе принесет двум странам миллионы долларов прибыли от продажи нефти, а также обеспечит создание более десяти тысяч рабочих мест.

Восточноафриканский нефтепровод (East African Crude Oil Pipeline, EACOP) протянется почти на полторы тысячи километров от месторождений нефти в районе города Хоима на западе Уганды до танзанийского порта Танга.

Ранее планировался альтернативный вариант трубопровода через Кению: по маршруту Хоима–Локичар–Ламу, который также захватывал кенийские месторождения в районе озера Туркана. Но маршрут через Танзанию оказался перспективнее в связи с тем, что кенийский нефтеналивной порт в Ламу еще не построен, тогда как Танзания уже располагает необходимой инфраструктурой.

Стороны договорились о распределении прибыли от будущего нефтепровода в соотношении 60/40, причем 60% получит Танзания, так-как на ее территории будет проходить 80% трубопровода.

Строительство планируется начать уже в конце 2020 года, а первые поставки намечены на 2023 год. Предварительное соглашение о финансировании проекта подписано с французской корпорацией Total. Стоимость проекта составит 3,5 миллиарда долларов США.

Александр Фролов в эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей отметил, что подобные начинания можно только приветствовать. Нефтяная отрасль испытывает недостаток финансирования, выделяемого на разработку новых месторождений, что в ближайшие пять лет может обернуться дефицитом нефти на мировом рынке.

Экспорт нефти является одной из важнейших статей бюджета для России, и появление на рынке нового поставщика может показаться угрозой для отечественных поставок. Однако Фролов исключил возможность серьезной конкуренции угандийской нефти с российской.

«В следующем году ожидается восстановление спроса на нефть. Соответственно, эти объемы, вряд ли значительные, найдут своего покупателя, когда на действующих месторождениях планово сократится добыча. Но какой-то значимой конкуренции с российскими поставками я бы не ожидал».

При этом Эксперт отмечает, что в какой-то мере Уганде повезло, ведь в стране обнаружены месторождения так называемой «тяжелой» нефти с повышенным содержанием смол и серы. На мировом рынке предложение этого вида нефти меньше, чем «легкой», отличающейся повышенным содержанием бензиновых фракций. Поэтому на такой товар проще найти покупателя.

Правда, это потребует строительства подогреваемого нефтепровода, поскольку в своем обычном состоянии тяжелая нефть слишком вязкая. Поэтому для прокачки по трубам ее подогревают в среднем до 40–50 градусов.

«Сейчас спрос на такую нефть находится на довольно высоком уровне. В течении последних полутора лет в мире наблюдался переизбыток легкой и сверхлегкой нефти, что вызывало повышенный спрос на тяжелые, вязкие сорта», — пояснил Фролов.

Дело в том, что большинство перерабатывающих предприятий не рассчитаны на работу с легкой нефтью, и для получения оптимальных характеристик ее приходится смешивать с более тяжелыми сортами, которых на рынке не так много. Впрочем, в связи с падением объемов добычи в США, переизбыток легкой нефти на рынке сократится. Однако на фоне глобального недофинансирования отрасли на угандийско-танзанийский товар в любом случае найдется покупатель.

«Эту нефть можно везти покупателям как в Европе, так и в Азии. Танзания для этого очень удачно расположена. Можно какую-то часть направить в Европу, а часть в Азию. Например, в Индию или в Китай. Китайцы всегда рады дополнительным объемам нефти», — считает Фролов.

В пользу того, что основным покупателем угандийского черного золота будет именно КНР говорит участие в разработке месторождений на озере Альберт китайской компании CNOOC (China National Offshore Oil Corporation). Помимо нее в проекте участвует французская Total и британская Tullow Oil.

Нельзя не упомянуть, что в связи со строительством нефтепровода потребуется переселение около 12 000 семей в Уганде и Танзании. Однако власти участвующих в проекте стран и представители заинтересованных нефтедобывающих компаний уверяют, что всем перемещенным лицам будут выплачены положенные компенсации.