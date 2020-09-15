Доктор Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом

Москва, 15 сентября. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал коронавирус не таким страшным, как о нем говорят. Специалист призвал готовиться к новой более опасной инфекции.

«COVID не дотягивает до апокалипсиса. COVID скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься», — заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Мясникова, человечество уже сталкивалось с коронавирусом прежде, поэтому врачи знали, откуда ждать новую инфекцию. Доктор считает, что в будущем нужно готовиться к более опасной пандемии.

«Может быть смертность до 30–35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп», — добавил он.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал, как избежать новых волн коронавируса в РФ. Он отметил, что волны коронавируса будут повторяться, пока население не будет провакцинировано на хорошем популяционном уровне.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, она получила название «Спутник V». Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что более 40% россиян летом выразили готовность привиться от коронавируса с помощью новой отечественной вакцины «Спутник V».

Ранее американские ученые заявили, что нашли полностью нейтрализующее коронавирус вещество. В центре им. Гамалеи отметили в комментарии телеканалу «360», что заявление коллег из США «очень интересно, но требует дальнейшей проверки».