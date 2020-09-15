Российская политическая партия приглашает в свои ряды Грету Тунберг

Санкт-Петербург, 15 сентября. Председатель политической партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов в эфире Медиагруппы «Патриот» выразил желание призвать в ряды соратников известную эко-активистку Грету Тунберг. По его словам, она могла бы возглавить проект борьбы за климат.

«Да, мы примем в свои ряды Грету Тунберг», — ответил депутат на соответствующий вопрос в ходе эфира.

Хвостов также рассказал, что «Зеленая альтернатива» намерена бороться с мусоросжигательными заводами.

«Технологии по переработке мусора, которые сейчас в России существуют, — из 70–80-х годов. Мусор должен перерабатываться. Большую часть мусора можно перерабатывать. То, что сейчас некоторые компании пытаются продать, как энерго-утилизация недопустимо. Плюс люди откровенно не хотят жить рядом с подобными заводами», — отметил парламентарий.

Кроме того, депутат подчеркнул, что «Зеленая альтернатива» не согласна с партией «Зеленых» в немецком парламенте и готова поддерживать проект «Северный поток — 2».