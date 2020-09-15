Врач объяснила, что вызвало резкое ухудшение самочувствия у Боярского

Санкт-Петербург, 15 сентября. У российского актера Михаила Боярского закружилась голова во время осмотра перед вакцинацией от гриппа, после чего он потерял сознание. Об этом сообщила главный врач Городской поликлиники №39 Санкт- Петербурга Ольга Иванова в комментарии ТАСС.

Главврач отметила, что сейчас Боярский чувствует себя хорошо.

71-летний актер в числе других деятелей культуры принимал участие в вакцинации от гриппа, проходившей в поликлинике в центре Санкт-Петербурга.

«У него была просто сосудистая реакция такая, ничего страшного в этом нет. Просто закружилась голова. Было жарко, много народу, эмоции, просто переволновался. Это была секундная история», — сказала Иванова.

Боярский после того, как почувствовал себя лучше, все же сделал прививку от гриппа. после этого он вышел к журналистам вместе с супругой, художественным руководителем театра имени Ленсовета народной артисткой России Ларисой Луппиан.

«Сейчас он чувствует себя замечательно, я разговаривала с женой. Все нормально, все хорошо у него», — подчеркнула главврач.

После вакцинации артист активно общался с представителями СМИ и даже подшучивал над сложившейся ситуацией. Кроме того, сообщается, что врачи поликлиники обменялись номерами со всеми прошедшими вакцинацию, чтобы отслеживать их самочувствие в ближайшие дни.