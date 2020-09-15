В Совфеде раскритиковали планы ЕС создать «список Навального»

Москва, 15 сентября. Планы Европейского союза создать направленный против России санкционный «список Навального» не имеют под собой правовой основы. Об этом заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель выразил инициативу назвать по имени блогера Алексея Навального создаваемый глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права.

Морозов раскритиковал эту идею, назвав список «чисто политической акцией».

«Маниакальное стремление наказывать страны по политическим мотивам выглядит пугающим», — подчеркнул сенатор.

Навальному стало плохо в конце августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске для госпитализации блогера, откуда по просьбе родных его перевезли в клинику «Шарите» в Берлине.

Спустя время специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера якобы отравили веществом группы «Новичок». Хотя российские врачи проводили экспертизы, результаты которых показали, что отравляющих веществ в организме Навального до вылета из страны не было. Кроме того, Берлин отказывается передавать Москве данные, которые позволили ему сделать такое заявление. У многих экспертов такая версия вызвала вопросы и недоверие.

СМИ при этом подозревают в отравлении Марию Певчих, которая сопровождала блогера в поездке по Сибири. Ее отец владеет лабораторией, так что девушка вполне могла достать ядовитое вещество. Так называемый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом) отрицал причастность девушки к организации Навального. Но после того, как блогер пришел в себя и обратился к подписчикам в Instagram, сотрудники ФБК запустили кампанию по оправданию своей таинственной коллеги из Лондона.