Курц заявил о разногласиях Австрии и Украины по «Северному потоку — 2»

Вена, 15 сентября. Вена и Киев придерживаются разных позиций по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Курц подчеркнул, что разделяет мнение федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена о том, что «Северный поток — 2» — экономический и положительный проект.

«Мы считаем, что хорошо иметь больше диверсификации, когда можно использовать разные маршруты для транспортировки энергии в Европу», — отметил он.

Канцлер уточнил, что разногласия между двумя странами не вредят их отношениям, а Австрия всегда на политическом уровне держит интересы Украины во внимании.

Напомним, что разговоры об остановке строительства «Северного потока — 2» появились на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным. Берлин утверждает, что его якобы «отравили» боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Эта версия вызвала множество вопросов у экспертов, поскольку Германия пока не предоставила никаких подтверждений своих слов, а российские специалисты, обследовавшие Навального до перелета в ФРГ, не обнаружили в его организме следов ядовитых веществ.

Многие европейские страны, в том числе и Германия, поддерживают проект, ведь заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. В то время как США выступают категорически против «Северного потока — 2», потому что хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ.