Немецкий политик объяснил, зачем Польша поддерживает протесты в Белоруссии 

Санкт-Петербург, 15 сентября. Правительством Польши, активно поддерживающим акции протеста в Белоруссии, движут не реваншистские идеи по воссозданию Речи Посполитой, а желание выслужиться перед США, обещавшими превратить европейскую страну в главный распределительный пункт сжиженного газа в Европе. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии», председатель международного совета российских немцев Вальдемар Хердт.

«Конечно, каждый руководитель страны, заботясь о суверенитете своего государства, не против расширить его границы при хороших обстоятельствах. То же самое делает Реджеп Тайип Эрдоган в Турции, который выстраивает свою Османскую империю. Польша против «Северного потока — 2» — аж пена изо рта, потому что США пообещали сделать ее хаббом для сжиженного газа. Это же такой амбициозный проект — это же она потом будет распределять его на всю Европу! Конечно, события в Белоруссии прошли не без Польши. Там нет ее прямого участия, но то, что предоставлен весь технический ресурс на территории Польши для тех, кто организовывал демонстрации, тех, кто сбежал из Белоруссии, — это прошло в интересах Польши, чтобы соседнее государство ослабло, а она тем самым увеличила свое влияние в нем», — пояснил он в эфире Медиацентра «Патриот».

По мнению эксперта, территориальные претензии Польши маловероятны, поскольку все понимают, что Россия этого не допустит.