Политолог Костин назвал условия проведения досрочных выборов в Госдуму

Москва, 15 сентября. Досрочные выборы в новый созыв Государственный думы возможны не раньше марта следующего года, но реальных оснований для этого мало. Об этом Федеральному агентству новостей заявил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Если брать федеральную законодательную рамку, то возможности для этого не очень большие. Но если об этом говорить чисто гипотетически, то это возможно, но не раньше марта следующего года. Будут ли для этого какие-либо основания помимо гипотетических: юридические, политические — это нужно посмотреть», — сказал он.

При этом Костин заметил, что довольно непросто распустить действующий состав Государственной думы досрочно. По его словам, даже если депутаты начнут слагать с себя полномочия как один — это не является основанием для роспуска парламента.

«Основание ровно одно: отставка правительства, затем депутаты трижды отклоняют кандидатуру премьер-министра и президент распускает Госдуму. Но вам не кажется, что это слишком высокая цена для досрочных выборов?то есть, устанавливать в стране такой политический кризис, ради новой даты выборов в восьмой созыв Думы», — отметил он.

Политтехнолог напомнил, что ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования (ЕДГ) с сентября на апрель. По его словам, даже если выборы все-таки буду перенесены апрель, то вряд ли со следующего года, так как в законе есть переходное положение. Он также уточнил, что перенос выборов можно обосновать решением Конституционного суда от 2015 года: тогда суд счел допустимым «однократное незначительное сокращение срока полномочий Госдумы» в связи с тем, что дата голосования совмещалась с ЕДГ в субъектах.

«В этих параметрах переносы теоретически возможны, но совершенно не обязательно, что это будет практически», — уточнил Костин.

Отметим, ранее глава Фонда развития гражданского общества спрогнозировал победу «Единой России» на выборах в Госдуму. По его словам, партия сумела нарастить стартовый рейтинг, который был у нее в начале кампании, чтобы получить большинство.