В РАН заявили, что отказ от СП-2 превратится в заложенную под ФРГ бомбу

Москва, 15 сентября. Отказ Берлина от газопровода «Северный поток — 2» грозит для Германии серьезными последствиями. Об этом заявил заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

По его словам, вероятность того, что Берлин откажется от реализации проекта «Северный поток — 2» крайне мала. Воронов напомнил, что многие немецкие и европейские компании инвестировали в проект огромные средства. При этом к настоящему моменту газопровод готов на 90%. Кроме того, отказ от проекта нанесет непоправимый удар по деловой репутации Берлина, а также превратится в бомбу замедленного действия.

Воронов также напомнил, что «Северный поток — 2» не даст Евросоюзу новые объемы газа, а просто заменит транзит через Украину. Однако транзитное соглашение прекратит свое действие в 2024 году, что окажет влияние на ценообразование, передает «Экономика сегодня».

«Когда жареный петух клюнет в одно место, когда подскочат цены на энергоносители вместе со спросом на них в Евросоюзе, когда на Старом континенте возобновится экономический рост, тем скорее эту историю отыграют назад», — подчеркнул Воронов.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны ЕС выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство газопровода.

В начале 2020 года строительство газопровода «Северный поток — 2» было временно прекращено. Причиной остановки стали санкции США против европейских компаний, которые осуществляли строительство газопровода.

В начале июля Конгресс США расширил санкции против «Северного потока — 2». Ограничительные меры коснулись компаний, оказывающих страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям газопровода.

Позднее американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству немецкого порта «Мукран». Американские сенаторы предупредили, что оказание логистической поддержки строителям «Северного потока — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.