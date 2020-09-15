Новый закон о гражданстве упростит рассмотрение документов мигрантов

Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов МВД России предлагает к обсуждению проект нового закона о гражданстве. Одна из идей — отказаться от разрешений на временное проживание, а процедура привлечения трудовых мигрантов будет упрощена за счет введения электронных реестров работодателей и работников-иностранцев. Появится возможность оформления разрешений в системе электронного документооборота. Значит, пропадут очереди возле миграционных служб и меньше трудовых мигрантов будет отправлено обратно за пропуски сроков подачи документов по российским правилам.

В законе предполагается сохранение упрощенного порядка получения гражданства иностранцами, которые состоят в браке с гражданами РФ, и нашими соотечественниками, проживавшими на территории бывшего СССР, а также иностранцами, у которых один из родителей имеет гражданство РФ и проживает на территории России.

Московский правозащитник в сфере миграции Рустам Касимов в интервью ФАН поприветствовал законодательную инициативу МВД и предложил подождать окончательную версию закона, которая поступит президенту на подпись. Касимов рекомендовал отразить в законе ограничение оснований проверки рядовых мигрантов на улицах. По его словам, эта мера справедлива: согласно отчету о состоянии преступности МВД, мигранты из стран бывшего СССР весьма законопослушны и совершают менее 2% от общего числа преступлений в России. Эта статистика значительно благополучнее, чем во Франции и Германии.

Омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере миграционной политики и трудового законодательства Антон Степанов, комментируя новый проект МВД, сообщил, что это хорошая инициатива, чтобы снизить криминогенную обстановку.

По мнению собеседника ФАН, последствия пандемии жители страны заметили несколько месяцев назад, а бизнес ощутил их в полной мере лишь сейчас. Реализация правил миграционного учета по новому закону потребует расходов от предпринимателей, поэтому желательно вводить его в действие не сейчас, а через год-два.

«Мы находимся в диалоге с законодателями, являемся членами рабочей группы по разработке законопроекта и предлагаем направлять трудовые миграционные ресурсы в те регионы, где это необходимо для производства дешевых товаров для внутреннего рынка и [отправки] за рубеж. Следует снизить стоимость нахождения мигранта в России, — отмечает Степанов. — В отдельных регионах в рамках новой законодательной инициативы мы предлагаем увеличить квоты для работников-мигрантов, а также создавать бесплатные курсы адаптации и обучения мигрантов тем рабочим специальностям, которых сейчас в России не хватает».

Обсуждение проекта закона «О гражданстве» продлится на государственном портале до 28 сентября. МВД предлагает ввести его в действие с января 2022 года.