Константин Кнырик: Украина демонстрирует Западу курс на проблемы для России

Украинские власти прекрасно понимают, что вызвали проблему с водой в Крыму строительством дамбы, которое является откровенно террористическим актом против населения Крыма. Это элемент околополитического шантажа в их извращенном понимании. Факт перекрытия в Крыму воды может чему-то способствовать.

На самом деле, в логику отсутствия логики в высказываниях МИД Украины это вполне вписывается. Подобного рода заявления периодически звучат, звучали и будут звучать.

На происходящее уже отреагировали в ООН. Международное сообщество намекает: «Ребята, вы чуть-чуть подумайте, что вы делаете. И если вы считаете Крым своим, и граждане, проживающие в регионе, ваши, то логично, наверное, проявлять какие-то элементы заботы о них. А не перекрывать им воду, взрывать линии электропередач и тд».

Я думаю, что до них не дойдет. На самом деле этот инструмент шантажа и давления на крымчан действительно стал источником проблем. Они добились проблем с водой в Крыму.

Естественно, в политическом плане это совершенно бесполезно. Вопрос принадлежностью Крыма закрыт окончательно и Россия не пойдет на уступки. И крымчане это прекрасно понимают.

Полагаю, что будет найден какой-то выход, и эта проблема, как ранее проблема со снабжением региона электроэнергией, будет решена.

Но тем не менее из всех методов вредительства, которые использовала Украина за весь этот период, этот оказался самым действенным. Потому что с водой действительно есть вопрос. В столице Крыма, Симферополе, вода поступает по графику — утром и вечером. Определенный дискомфорт они, конечно, создали.

Это противоречит их же логике, ведь они считают Крым своим, а живущих здесь — украинцами и большими патриотами Незалежной.

Что же касается реакции на происходящее внутри самой Украины, то, учитывая, какая там сейчас сложилась экономическая и политическая ситуация, то я думаю, что живущим там откровенно плевать на все эти заявления.

Простой рядовой украинский обыватель на сегодняшний день прекрасно осознал, что Крым назад не вернется. И у него никаких меркантильных желаний, связанных с Крымом, нет. Сегодня подавляющее большинство граждан Украины думает о том, как найти работу, успешно уехать в Польшу, чтоб там зарабатывать, прокормить семьи и заплатить коммуналку.

Ситуация с Крымом не является приоритетом для простого обывателя. Ему все равно, вернется вода в Крым или нет. Подавляющее большинство украинцев, по сути, этот вопрос мало интересует.

Зато это все действует на маргинальную околонационалистическую тусовку. Им, наверное, нравятся такого рода действия и заявления. Но, скорее всего, украинские власти понимают, что находиться в постоянном плену этой малочисленной, но вооруженной группировки националистов, делать заявления, плясать под их дудку — не совсем верный путь.

Скорее всего, здесь есть другой мотиватор — внешние заинтересованные игроки, которые подливают масла в огонь. И подобного рода заявления скорее всего делаются для них — для американцев, для Запада, чтобы продемонстрировать, что Украина продолжает свой уверенный путь по созданию постоянных трудностей нервотрепок и проблем для России.