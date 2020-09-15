Учения ОДКБ должны стать сигналом России для США и НАТО

Военные маневры ОДКБ должны стать сигналом для США о недопустимости приближения военной инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный аналитик Андрей Кошкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 12–16 октября миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут учения на территории Белоруссии.

«В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ — Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», — заявили в военном ведомстве России.

Представители Минобороны также подчеркнули, что учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2020» пройдет на белорусском полигоне «Лосвидо».

По словам эксперта ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, в контексте проводимых НАТО военных маневров у российских границ с привлечением огромного количества ударных и разведывательных самолетов, а также флотов Альянса, заявление военного ведомства России было вполне ожидаемым.

«Мы (Россия. — Прим. ФАН) неоднократно обращались и к представителям Вашингтона, и к представителям Брюсселя с просьбами не разворачивать военные маневры на границах Российской Федерации. Мы настоятельно рекомендовали не приближать инфраструктуру военно-политического блока к территории России, однако наши обращения никогда не брались во внимание, и командование Североатлантического альянса продолжает наращивать свои группировки в центре Европы. При этом блок НАТО проводит сосредоточение войск и боевой техники, воплощает в жизнь планы по применению этих войск в формате различных учений, где основным объектом противодействия выступает большая страна, и ни у кого не вызывает сомнений, что это Россия. Так что, тут нет ничего удивительного», — пояснил эксперт.

Таким образом, по словам собеседника ФАН, «учения ОДКБ должны нейтрализовать угрозу РФ со стороны США и НАТО» и продемонстрировать решимость России и ее союзников в деле защиты своей территории от внезапного нападения.

«У нас, конечно, имеется свой график учений и маневров на основных территориях, которые не создают опасности для европейского континента, но при этом мы вынуждены адекватно реагировать, и это вызывает сложную ситуацию. Мы проводим «Нерушимое братство — 2020» в формате ОДКБ и обязаны координировать усилия всех государств и их вооруженных сил в случае появления террористов на территории одного из союзников. Это все, конечно же, служит сигналом для представителей блока НАТО, который свидетельствует о том, что мы стремимся к миру. Но если у горячих голов есть желание накалить атмосферу и проверить, готовы ли мы отразить возможное давление, то естественно, что подобные успешные совместные действия являются ответом на то, что мы не просто готовы, но и в общем-то действуем успешно и скоординированно», — заключил Кошкин.

Напомним, российско-белорусские учения «Славянское братство — 2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Как уточнили в Минобороны РФ, решение о проведении учений было принято в октябре 2019 года. В числе прочих, в нем примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений при выполнении тактических задач.