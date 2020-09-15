Контр-адмирал в отставке назвал цель эсминца США «Рузвельт» в Черном море

Целью визита эсминца ВМС США «Рузвельт» в Черное море является демонстрация флага, а значит и не самого дружелюбного отношения к России. Об этом заявил контр-адмирал в отставке, Герой России Всеволод Хмыров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Визит «Рузвельта»

Ранее стало известно, что эсминец ВМС США «Рузвельт» направился в Черное море «для проведения операций по обеспечению безопасности» вместе «с союзниками по НАТО» и партнерами США в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота военно-морских сил Соединенных Штатов.

Это будет уже шестой раз в 2020 году, когда американский военный корабль заходит в акваторию Черного моря.

«Эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности», — говорится в заявлении.

Контр-адмирал Хмыров о «Рузвельте»: Это наглядная демонстрация силы

Военно-морской флот любой страны в мирное время используется как инструмент политики. Об этом в беседе с ФАН рассказал контр-адмирал в отставке, офицер-подводник, Герой России Всеволод Хмыров.

«На наш взгляд, конечно, зачастили [корабли США]. Но военно-морской флот любой страны в мирное время, во времена холодной войны — будем так называть, является инструментом политики. Флоты вообще являются инструментом политики. <…> Это наглядная демонстрация силы и демонстрация того, что отношения оставляют желать лучшего», — сказал Хмыров в комментарии ФАН.

Контр-адмирал добавил, что целью захода американского эсминца в Черное море является демонстрация флага. Это одна из форм давления.

«Те или иные боевые единицы посылаются в те или иные точки театра военных действий именно для демонстрации флага. Надводные силы демонстрируют флаг. Что касается подводных лодок — это наращивание потенциала реальных боевых возможностей. Поэтому такие заходы — это демонстрация флага и наглядное представление не очень дружелюбных отношений в международной политике», — объяснил Всеволод Хмыров.

Герой России считает, что изменить ситуацию может только урегулирование отношений между странами в международном поле, в ином случае Россия может отвечать увеличением числа своих вымпелов на море.