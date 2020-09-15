Политики объяснили успехи новых партий на региональных выборах в России

Политический ландшафт России стремительно меняется. В стране зарегистрировано порядка 42 политических партий, хотя в 2011 году их было всего семь. Борьба за электорат в регионах становится все более непростой, поскольку конкуренция дает о себе знать. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, появление новых политических партий в России — это востребованный процесс. Он считает, что в новых партиях молодое поколение ищет то, чего не видит в существующих политических силах. Прошедшие в регионах выборы органов законодательной и исполнительной власти показали такой запрос граждан.

Кто смог получить хорошую узнаваемость политического бренда? Каким новым политическим силам удалось создать мощные партийные структуры в субъектах федерации? Какова идеология новых политических партий и почему она должна привлечь россиян? Есть ли у новых политических партий сильные кандидаты, которые смогут на равных бороться за голоса избирателей с действующими депутатами Госдумы?

Эти вопросы обсуждались во время онлайн-эфира на тему «Новые политические партии. Итоги избирательной кампании и планы на будущее». В дискуссии приняли участие социологи, чиновники, журналисты, политики и политологи. Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило обзор.

Жалобы на недопуск партий

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин признался, что «грустно» оценивает прошедшие региональные выборы. Особенностью этой кампании было то, что некоторые партии продолжают использовать административный ресурс, говорит он.

«К примеру, выборы были в 11 субъектах федерации, мы выдвинули свои списки с кандидатами в девяти, но зарегистрировать их смогли только в четырех. Это произошло из-за того, что был усложнен сбор подписей. Теперь не только дату и подпись избиратель должен ставить, но фамилию, имя и отчество. В Рязани наши избиратели много работают за компьютером и пишут с трудом. А комиссия забраковывает эти подписи», — рассказал Сурайкин.

Согласно российскому законодательству, подписи можно собирать электронно на сайте «Госуслуги». Тем не менее политик заявил, что «законодатель испугался собрать все 100% подписей».

«В этой кампании большинство избирательных комиссий решило не исполнять норму, хотя они должны были это сделать. В личных кабинетах кандидатов каждые сутки все подписи слетали, обнулялись. Хотя Ростелеком заявлял, что это проблема личного кабинета. Таким образом, из девяти субъектов, где мы смогли принять участие, только в четырех получилось это сделать. Так, первая проблема – это недопуск партий, которые имеют опыт и электорат», — считает участник пресс-конференции.

Сурайкин критически отнесся к появлению новых партий, которые прошли в Законодательные собрания субъектов федерации, заподозрив их в том, что они получают госфинансирование. Политик считает, если новая партия регистрируется за пару месяцев до выборов и в ней состоят пару известных политиков, то, «скорее всего, это политтехнологическая структура, собранная в спешке».

Казаков: «За правду» — идеологическая партия

Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков отметил, что его умиляют разговоры про финансирование политической организации. Казаков сказал, что некоторые эксперты и СМИ оценивали бюджет партии, в которой он состоит, даже в 1 млрд рублей.

«Давайте определимся, никто не знает, какие бюджеты тратятся на избирательные кампании. Мы не знаем бюджет товарища Сурайкина. Даже администрация президента не знает, сколько тратят на кампанию «Единой России» в регионах. Поэтому эти разговоры пустые», — пояснил Казаков.

Политик сообщил, что партия была зарегистрирована не пару месяцев назад: первый съезд политической организации был проведен 1 февраля этого года. Казаков уверен, что их деятельность способствовала появлению новых партий в стране. При этом гость мероприятия уточнил, что партия открыта к системному диалогу с властью.

«Наша партия идеологическая. В предвыборной программе прописана конкретная идеология: мы являемся левой консервативной партией. С Сурайкиным мы товарищи, а рознятся у нас только образы будущего, — продолжает Казаков. – Да, у нас есть соседи, которые играют на подсознании людей картинками и образами».

По последним данным Центральной избирательной комиссии, партии «За правду» отдали свои голоса 105 тысяч человек, утверждает Казаков. Однако по голосам ее обошла Партия пенсионеров, число избирателей которой составило 206 тысяч человек.

«Главной сенсацией этих выборов является Партия пенсионеров. Мы прекрасно понимаем, что это отголоски пенсионной реформы», — добавил политик.

«Зеленые» набирают обороты

Партия «Зеленая альтернатива» выиграла выборы в Республике Коми. Однако она с трудом смогла преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Глава партии Руслан Хвостов признался, что в Челябинской области оказалось труднее вести избирательную кампанию. При этом политик подчеркнул, что из того, что хотела партия, у нее получилось все.

Генеральный директор пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын заметил, что многие «зеленые» партии выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако газ — это самое экологичное топливо, уточняет он.

«Многие такие организации создавались как лоббистские структуры. Они воюют исключительно в коммерческих интересах», — объяснил Хвостов.

При всем этом у европейских «зеленых» партий, по словам политика, есть здравые проекты. Он заверил, что «Зеленая альтернатива» будет сотрудничать с похожими политическими силами.