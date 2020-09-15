Украинских должников по коммунальным платежам предложили лишать жилья

Киев, 15 сентября. На Украине с должниками по коммунальным платежам будут бороться жесткими методами: вычитать деньги из зарплат, социальных выплат и выселять из квартир.

С соответствующим законопроектом выступили депутаты от «Слуги народа», которые активно лоббируют его принятие.

В пояснительной записке авторы указали, что из-за дороговизны процесса многие поставщики услуг не пытаются судиться с должниками, поэтому теперь предлагается, чтобы истцы не платили судебный сбор вообще.

На данный момент за просрочку коммунальных платежей в стране существует пеня в размере 0,01% от суммы задолженности. В случае принятия законопроекта, за трехмесячную задолженность поставщики смогут начать автоматически высчитывать на погашение долга 50% из зарплаты должника. Если же человек не обладает высоким доходом, то высчитывать будут 20%.

При отсутствии у должника официальных доходов, у него могут конфисковать имущество.

Если задолженность составляет один год, то к сумме задолженности «сверху» прибавляется 20%, за два года – 30%. При этом не будут учитываться ежедневные пени, которые могут доходить по объему до суммы долга. Пеня не будет начисляться, если должнику задерживают зарплату.

«Вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору. Все долги уже оплачены теми, кто исправно платил всё это время. Взыскание долгов — это уже чисто воровская маржа», — отметил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Кроме того, новый закон разрешает арестовывать и продавать имущество неплательщика, даже если из его зарплаты уже вычитают деньги в счет погашения долга.