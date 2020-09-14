Политолог Мухин: Переговоры с Лукашенко нужно было проводить в Ялте

Санкт-Петербург, 14 сентября. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсуждают вопросы ускоренной интеграции России и Белоруссии в единое союзное государство. Других альтернатив у белорусского президента просто нет, заявил политолог в эфире Медиацентра «Патриот».

«В соцсетях уже пошутили, что эту встречу надо было провести в Симферополе или Ялте. Я понимаю, что это шутка, но судя по тому, как вел себя Александр Лукашенко, какие высказывания он делал, я думаю, что сторонники Владимира Путина отнеслись бы с пониманием к такому месту встречи. Лукашенко собрался идти ва-банк, ставя на кон все и выстраивая очень сложную для него систему сдержек и противовесов между Западом и Россией, и в итоге проиграл в этих отношениях. Что касается перспектив отношений между Россией и Белоруссией, то сейчас можно сказать, что речь идет о сдаче на милость. Я бы не сказал — России, но то, как ведет себя Лукашенко на данном этапе — понятно, что деваться ему особенно не куда», — заявил Мухин

По его словам, к ускоренной интеграции с Россией Белоруссию подталкивают серьезные проблемы в экономической и социальной сфере.

«Белоруссия стоит на краю дефолта, социальные обязательства можно выполнить только с учетом большой помощи из России. Отношений с Западом и кредитных линий у Лукашенко просто нет, сейчас с ним никто не будет общаться. Даже эфемерная дружба с Майком Помпео, которой так гордился Майк, оказалась «фейковой», — отметил гендиректор Центра политической информации.

И времени на выторговывание особых преференций для Александра Лукашенко, по мнению политолога, совсем не осталось.