Москва, 14 сентября. Мария Певчих, которую связывают с «отравлением» блогера Алексея Навального, может владеть информацией, опровергающей доказательства Германии. Она, возможно, причастна к западным спецслужбам, считают эксперты.

Блогер и член Общественной палаты России Вадим Манукян считает, что западные спецслужбы намеренно скрывают данные о Марии Певчих. Она, по мнению эксперта, владеет данными об «отравлении» блогера Алексея Навального, которые могут разрушить «защитную линию Германии».

«Какой секрет она боится выдать — всем бы хотелось узнать. Но сейчас девушка хранит молчание, возможно ждет каких-то инструкций», — предположил Манукян.

Он также считает, что Берлин мог использовать Марию Певчих, чтобы довести ситуацию с Навальным до «нужного градуса абсурда». Поэтому, предполагает блогер, нежелание Берлина предоставить доказательства совпадает с молчанием о ее местоположении.

«Мария Певчих в этом плане является своеобразным «джокером» в руках Германии. На ней, скорее всего, завязана вся история. Сейчас она скрывается в Европе, но скоро может вернуться в родную Великобританию», — подытожил эксперт.

Политтехнолог Марат Баширов подчеркнул, что интерес правоохранительных органов к Певчих оправдан, так как она сопровождала Навального в поездке по Сибири.

«Также мы знаем, что у нее есть вид на жительство в Великобритании. За последние месяцы она 64 раза летала из Москвы в Лондон, что, конечно вызывает серьезные подозрения», — заявил Баширов в интервью корреспонденту издания «Политика сегодня».

Ранее, напомним, представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что ничего не может сказать о местонахождении Марии Певчих. Ее также разыскивают российские полицейские. Предполагается, что Певчих может быть причастна к «отравлению» блогера Алексея Навального. Дополнительным доказательством служит бизнес ее отца, который владеет биолабораторией.

Блогер Алексей Навальный сейчас находится на лечении в берлинской клинике «Шарите». Специалисты в Германии заявили, что якобы Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Однако эти предположения опровергают российские медики и эксперты. Также стоит отметить, что Берлин не отвечает на официальные запросы со стороны России.