Американские генералы заявили, что США не готовы к противостоянию с РФ

Москва, 14 сентября. Представители Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) убеждены, что существующие системы обнаружения неспособны эффективно противостоять угрозам, которые «исходят от России и Китая», сообщает Radio-Canada.

Заместитель начальника главного оперативного управления NORAD, бригадный генерал Питер Феслер указал на «серьезную угрозу», которую якобы представляют Вооруженные силы РФ и Китая. По его словам, Москва и Пекин обладают современными видами вооружения, а также способны использовать так называемую тактику «горизонтальной эскалации». Речь идет о стратегическом способе нейтрализации Вооруженных сил США, до того, как в их рядах будет проведена мобилизация. По словам Феслера, Пентагон не обладает современными системами обороны, способными предугадать военный удар со стороны Москвы и Пекина.

Он также добавил, что в настоящее время в распоряжении NORAD есть комплексы обнаружения, не имеющие какой-либо оперативной связи, в результате чего в системе обороны возникают существенные пробелы, которые может использовать противник. Америка фактически не готова противостоять в воздухе российским и китайским стратегическим бомбардировщикам, которые, не обнаруживая себя, могут нанести ракетные удары по военным объектам США.

«Каждый из этих элементов задумывался для отражения конкретной угрозы, а потому они не очень хорошо связаны между собой — к примеру, система, которую использует NORAD для обнаружения китайских или российских ракет, функционирует независимо от аналогичной системы Северного командования ВС США, предназначенной для отражения северокорейского баллистического оружия», — сообщает Radio-Canada.

Однако Командование воздушно-космической обороны Северной Америки планирует усовершенствовать свою оборону за счет новейшей системы SHIELD. Речь идет о высокотехнологичном комплексе, который может связывать между собой РЛС и разведывательные станции, составляя «общую картину» обороны.

Журналисты Radio-Canada обратили внимание, что новая система, которая в ближайшее время может поступить на вооружение США, принесет для страны новые проблемы. Пентагон с помощью SHIELD планирует реформировать NORAD в более «агрессивную» структуру. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки может стать не оборонной организацией, а наступательной.

«Оттава рассматривает NORAD именно как оборонную структуру, тогда как американские генералы по сути предлагают при необходимости трансформировать его в наступательное средство», — резюмирует Radio-Canada.

Ранее сообщалось, что 13 сентября в акваторию Балтийского моря зашел эсминец Ross из состава ВМС США. Позднее пресс-служба Национального центра управления обороной России сообщила, что российские военные следят за действиями американского эсминца.