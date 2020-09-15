Как прошел Единый день голосования в Ленобласти

В Единый день голосования 13 сентября корреспондент Федерального агентства новостей побывал в качестве наблюдателя на одном из избирательных участков в Ленинградской области, где одновременно проходили губернаторские и муниципальные выборы. Этот репортаж сделан от первого лица с тем, чтобы читатель мог целиком погрузиться в атмосферу региональных выборов. Все имена изменены в целях максимально объективной передачи событий.

Трудности выбора

Поскольку участковые избирательные комиссии открываются ровно в 8:00, мне следовало встать как минимум в 5:00 — мой путь лежал через бескрайние просторы Ленобласти, которые в такое время можно было пересечь только на личном транспорте. В 7:45 городское поселение Большая Ижора встретило меня безлюдными улицами и оборванными линиями электропередач — следствием вчерашнего урагана, который оставил без света весь ГП.

Расположенный в одной из местных школ УИК был укомплектован в соответствии с «антивирусными» требованиями: при входе в здание каждый должен был надеть бахилы, взять маску и обработать руки антисептиком.

После этого посетителю дозволялось пройти в помещение для голосования, где его уже ожидал высокий кудрявый мужчина в маске, перчатках и чем-то отдаленно напоминающем медицинский операционный халат. В руках у него был бесконтактный градусник, которым он «прикладывался» к каждому, кто входил на участок.

Не без труда найдя свободное место на лавочке, я принялся наблюдать. В «медицинскую» униформу были одеты все члены УИК. Они сидели за партами и ждали, когда облаченные в бахилы избиратели сядут возле них и начнут регистрироваться на голосование. Каждый из них получал по два бюллетеня — один по голосованию за губернатора, а второй — за муниципальных депутатов.

«В первом вы указываете только одну фамилию, а во втором — сразу пять», — объясняли девушки всем, кто садился к ним за стол.

Если с голосованием за главу региона всем все было понятно, то на мундепах сломались многие избиратели. То и дело до импровизированного насеста, на котором сидели наблюдатели, доносились вздохи очередной бабушки, которая, держа в руках гигантский свиток с именами кандидатов, пыталась разобрать своим слабым зрением детали их биографии.

«За кого нам голосовать-то?» — в ужасе спрашивали они у членов избирательной комиссии.

Но те только пожимали плечами. Они уже устали объяснять людям, что не имеют права подсказывать им верное решение — избиратель должен был сам понять, кто из этих незнакомых людей ему люб и мил. Наконец, определившись со своим решением (что очень у многих занимало минут по 10), обладатель активного избирательного права подходил к комплексу обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), где опять встречал кудрявого «великана».

«Вы должны класть их лицевой стороной вниз», — терпеливо объяснял он и, после того, как КОИБ «съедал» один за другим листочки с народными волеизъявлениями, поздравлял человека с выполнением гражданского долга.

Создавалось впечатление, что этот человек неутомим: почти все время он был на ногах, встречал и провожал людей, привлекал внимание наблюдателей к той или иной процедуре. Когда стало ясно, что свет в поселке появится еще нескоро, он притащил несколько аккумуляторов и собственноручно подключил их к КОИБам. Казалось, что не будь его здесь в этот день — и конституционное право местных жителей избирать и быть избранным осталось бы нереализованным.

УИК на колесах

После обеда в школьной столовой я вернулся на свой избирательный участок, где застал членов комиссии за оживленными сборами: пять человек подали заявки на участие в надомном голосовании, поскольку не могли самостоятельно прийти на УИК.

Двум наблюдателям предложили съездить вместе с ним на адреса. Вызвались я и молоденькая девушка Даша, которой на вид было не более 20 лет и которая все время что-то напряженно записывала после каждого свершившегося акта волеизъявления.

Вместе мы сели в минивен члена УИК (по дороге мы разговорились, и он сказал, что его зовут Андрей) и поехали по адресам. Прежде всего наше трио двинулось в частный сектор, где его уже ожидала Раиса Ивановна — инвалид и ветеран труда.

«Батюшки, сколько же вас тут! — воскликнула вышедшая с заднего двора бабушка. — А одеты-то как! Так боитесь, что заражу вас?»

Андрей терпеливо объяснил Раисе Ивановне, что все как раз наоборот — заботясь о ее хрупком здоровье, избирком отправил в ее дом «электоральных бойцов» в полном антивирусном обмундировании. Впрочем, ее не смутил тот факт, что на наблюдателях были только приспущенные на подбородок маски.

Начался долгий процесс волеизъявления. Бабушка плохо разбиралась в политической повестке региона и знала только губернатора Александра Дрозденко.

«Много хорошего для нас сделал!» — кивала старушка.

Однако всех смутило поведение поехавшей с нами девушки-наблюдателя. Казалось, что она пытается любым путем помешать Андрею делать его работу, бегая вокруг него и придираясь по каждому поводу. Кроме того, она пыталась вселить в пожилую женщину недоверие по отношению к выборной процедуре и неодобрительно закачала головой, когда Раиса Ивановна во всеуслышание заявила, что будет голосовать за действующего губернатора.

Образ врага

Поведение Даши было малопонятным — однако все стало на свои места, когда она рассказала мне о том, кто на самом деле делегировал ее в наблюдатели. Формально она принадлежа к штабу кандидата в губернаторы от ЛДПР Андрея Лебедева, но на деле она была «несистемщицей» — последовательницей блогера Алексея Навального, активно занимавшегося дискредитацией выборных процедур в нашей стране.

Позже странный поступок Лебедева, отправившего наблюдателем «навальниста», будет осуждаться самыми авторитетными политическими экспертами Северо-Запада на пресс-конференции Election night, посвященной подведению итогов единого дня голосования. А ровно в 20:00, после официального завершения выборов, УИК погрузился в пучину скандала — оказалось, что помимо Даши на избирательном участке присутствует еще несколько «навальнистов».

В итоге процедура, которая должна была продлиться от силы два часа, растянулась на целых пять. После подсчета бюллетеней, уже оказавшихся в КОИБах в течении дня, в них были загружены те, что находились в ящиках для надомного голосования. Затем пришла очередь сейвпакетов — их содержимое также было погружено в электронные устройства.

Результаты внесены в таблицы, протоколы распечатаны — и все, члены избирательных комиссий, равно как и наблюдатели, могли бы отправляться домой, как это случилось на расположенном в здании той же школы соседнем УИКе, где, по счастливой случайности, не оказалось последователей блогера.

Прежде всего, они немедленно закатили скандал во время подсчета содержимого одного из сейвпакетов — по их инициативе это происходило целых три раза из-за якобы допущенных во время процедуры неточностей. «Засланные казачки» требовали каждый протокол голосования, чтобы проверить честность членов избирательной комиссии, но на деле они только мешали им работать.

«Не заставляйте меня переходить на личности! — внезапно закричал бывший до этого момента невозмутимым и дружелюбным «кудрявый великан». — Зачем вы издеваетесь над людьми? Здесь всех уже заждались семьи!»

В итоге диверсия «навальнистов» закончилась ничем — сотрудники УИКа не поддались на провокации, не допустили ошибок при подсчете голосов и даже не стали просить полицию вывести с участка молодых людей, когда те стали снимать весь процесс на камеры мобильных телефонов (право на видеосъемку имеют только наблюдатели от СМИ. — Прим. ФАН). Они с честью справились со своей работой и измотанные, но с чувством выполненного долга, отправились по домам.