Дочь Заворотнюк пленила поклонников в плаще на голое тело

Москва, 14 сентября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна очаровала поклонников, опубликовав кадры новой фотосессии.

24-летняя Анна, занимающаяся модельным бизнесом, опубликовала на своей странице в Instagram снимки с новой фотосессии, представ перед подписчиками в длинном тренче песочного цвета. Разрез оголил длинные стройные ноги девушки, создав впечатление, что плащ надет на голое тело.

В комментарии к фото Анна поразмышляла о счастье, которое, по ее словам, складывается из мелочей.

«Счастье — это чашка чая, поданная заботливой рукой, когда ты усталая придешь с работы, это семейный поход на рыбалку, это новая скатерть на столе, это круассан с заварным кремом и ароматным кофе, да много всего еще», — пишет Заворотнюк.

Подписчики дочери знаменитой актрисы пришли в восторг от форм Анны, отметив, что она все больше становится похожей на свою звездную маму.

«Такая необыкновенная, не перестану восхищаться тобой, прекрасная принцесса», — пишет в комментариях пользователь под ником eliza_brunna.

«Анна, вы с мамой внешне так похожи! Две красавицы», — отметила miss_yanat.

«Отличие Анны от других «звездных» детей в том, что она самодостаточна, независима от мнения окружающих, впрочем, такой всегда была и Анастасия. Здоровья ей! Анна, как и мамочка, с достоинством несет красоту в этот несовершенный мир», — добавила letaanletaan.

Напомним, летом 2019 года появились слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, позднее появилась информация, что актриса перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. По некоторым данным, недавно ей стало лучше, предположительно, сейчас артистка проходит реабилитацию. Семья Заворотнюк не дает официальных комментариев по поводу состояния ее здоровья.

На прошлой неделе бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова рассказала СМИ, что Заворотнюк сильно изменилась во время болезни. По ее словам, «болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность». Веселова добавила, что из-за изменения внешности актриса не хочет появляться на публике.