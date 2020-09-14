Миронов объяснил, почему он против выноса тела Ленина из Мавзолея

Санкт-Петербург, 14 сентября. Комментируя в эфире Медиагруппы «Патриот» предложение Союза архитекторов РФ разработать концепцию нового использования Мавзолея с выносом из него тела Ленина, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что он против какой бы то ни было реконструкции, «поскольку это приведет к раздору внутри российского общества, что сейчас совсем не вовремя».

«Я прочитал с удивлением, что меня пригласили в жюри конкурса, но, если будет официальное предложение, я откажусь. Лично у меня негативное отношение к роли Ленина в истории России, но я уважаю своих соотечественников старшего поколения, для которых Ленин и Мавзолей это нечто святое. Я считаю, что эту тему лучше не трогать. Я тоже считаю, что его правильнее было бы захоронить, но не сейчас. У нас очень много проблем и точек, где сталкиваются интересы разных граждан нашей страны», — пояснил Сергей Миронов.

По словам политика, в памяти старшего поколения слишком много событий связано с Мавзолеем, и его реконструкция может быть воспринята ими негативно.