Марков: Евросоюз предал идеалы демократии, и это мы никогда ему не простим

Санкт-Петербург, 14 сентября. Европейский Совет в очередной раз продемонстрировал свой отход от идеалов свободы и демократии. Об этом заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков, комментируя в эфире Медиацентра «Патриот» заявление ЕС о том, что они отказываются признать итоги выборов в Крыму.
«Я хочу сказать нашим европейским коллегам: мы вам не простим никогда, что вы предали свободу и демократию в Крыму. Можно спорить о легальности или нелегальности присоединения Крыма к России, но спорить о том, что граждане Крыма не должны обладать всеми правами, что не должно быть никакой блокады в отношении этих людей — здесь не может быть двух точек зрения у человека, говорящего о демократии и цивилизации. Спорить о том, что в Украине сформирован чудовищный режим, который является диктатурой и проводит политику государственного терроризма, ни один нормальный человек не имеет права. Поэтому мы рассматриваем такую деятельность Евросоюза как предательство идеалов свободы, демократии и цивилизации», — заявил Марков в эфире на тему «Кого выбрали россияне? Итоги региональных избирательных кампаний».
Политолог пока не является сторонником жестких ответных действий на русофобские выпады Евросоюза, но призывает иметь четкое представление о том, с кем в Европе Россия имеет дело, и внимательно следить за деятельностью радикальной оппозиции, спонсируемой Евросоюзом.
«Мы, конечно, будем общаться с Европой, торговать, участвовать в совместных конференциях, но будем всегда помнить, что они — предатели. И здесь я хотел бы напомнить нетривиальные итоги прошедших выборов. Радикальная оппозиция неуспешно провела «Умное голосование». Вообще хорошая технология, на прошлых выборах она неплохо себя показала, но на этих выборах провалилась. Но на этих выборах была создана машина по созданию фейков о фальсификациях на выборах. Теперь у радикальной оппозиции есть две машины — одна информационная машина по раскручиванию, а вторая — по созданию фейков о фальсификациях. Из этого можно сделать вывод, что радикальная часть прозападной оппозиции на следующих выборах будет делать ставку не на привлечение избирателей, а на подрыв легитимности выборов, на майдан и «минский» сценарий. Это очень важный вывод для нашей будущей деятельности в период выборов», — отметил член Общественной палаты РФ.