Марков: Евросоюз предал идеалы демократии, и это мы никогда ему не простим

Санкт-Петербург, 14 сентября. Европейский Совет в очередной раз продемонстрировал свой отход от идеалов свободы и демократии. Об этом заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков, комментируя в эфире Медиацентра «Патриот» заявление ЕС о том, что они отказываются признать итоги выборов в Крыму.

«Я хочу сказать нашим европейским коллегам: мы вам не простим никогда, что вы предали свободу и демократию в Крыму. Можно спорить о легальности или нелегальности присоединения Крыма к России, но спорить о том, что граждане Крыма не должны обладать всеми правами, что не должно быть никакой блокады в отношении этих людей — здесь не может быть двух точек зрения у человека, говорящего о демократии и цивилизации. Спорить о том, что в Украине сформирован чудовищный режим, который является диктатурой и проводит политику государственного терроризма, ни один нормальный человек не имеет права. Поэтому мы рассматриваем такую деятельность Евросоюза как предательство идеалов свободы, демократии и цивилизации», — заявил Марков в эфире на тему «Кого выбрали россияне? Итоги региональных избирательных кампаний».

Политолог пока не является сторонником жестких ответных действий на русофобские выпады Евросоюза, но призывает иметь четкое представление о том, с кем в Европе Россия имеет дело, и внимательно следить за деятельностью радикальной оппозиции, спонсируемой Евросоюзом.