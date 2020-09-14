Фонд соцстрахования потратит 833,3 млрд рублей на пособия в 2021 году

Москва, 14 сентября. Минтруд России подготовил проект бюджета Фонда социального страхования (ФСС) России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Проект бюджета составлен на основании параметров прогноза Минэкономразвития России Фондом социального страхования.

Согласно проекту, средства будут направлены на выполнение государственных обязательств в области социального страхования: на выплату пособий по безработице, по беременности, по уходу за ребенком и на другие выплаты.

«За 2021 год Фонд социального страхования планирует оплатить 314,9 млн дней временной нетрудоспособности; будут оплачены 118,6 млн дней отпуска пособия по беременности и родам; 1,8 млн дней дополнительных выходных родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами», — отметили в ведомстве.

Посчитал Фонд и расходы, по текущим прогнозам, общий объем расходов на 2021 год составит 833,3 млрд рублей. Сюда относятся пособия по безработице, на это Фонд планирует потратить 330,2 млрд рублей, на выплату пособия по беременности и родам рассчитывается 130,1 млрд рублей.

В следующем году будет обращено особое внимание на обеспечение граждан с инвалидностью техническими средствами для реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий. На эти цеди Фонд предусмотрел сумму в размере 33,3 млрд рублей.

Доходы Фонда в 2021 году будут завесить от доходов социального страхования и бюджетных средств. Так, в новом году планируемый доход составит 815,1 млрд рублей, где 756,3 млрд рублей — это страхование от несчастного случая на производстве, на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством. Остальные 95,9 — бюджетные средства, направленные на компенсацию потери доходов из-за пониженного тарифа на некоторые виды страхования.

Проект бюджета обсудят на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.