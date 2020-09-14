В Минтруде рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

Москва, 14 сентября. Среднегодовой размер пенсии по старости в следующем году должен вырасти на 6,3%, до 17 443 рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Данные показатели обозначены в проекте бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Таким образом, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 17 443 рубля.

Бюджет ПФР в 2021 год составит 9,6 трлн рублей, выплаты получат 43 млн человек. Как уточнили в министерстве, на выплату пенсий будет потрачено 8,4 трлн рублей, на ежемесячные денежные выплаты — 425 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий, разработанный для реализации поправки к статье 75 Конституции РФ. Как передавал телеканал «360», изменения закона, в первую очередь, затронут интересы работающих пенсионеров, чья пенсия не индексировалась с 2016 года.

При этом в документе идет речь об индексации всех видов пенсий, в том числе по инвалидности, старости или потере кормильца, социальных пенсиях и выплатах военнослужащим и членам их семей, участникам ВОВ, блокадникам, пострадавшим от радиационных или техногенных аварий и их близким.