Красноярск переживает нашествие насекомых

Красноярск, 13 сентября. В Красноярске и его окрестностях наблюдается небывалое нашествие насекомых. Улицы словно усыпаны тлей. Надоедливые мошки мешают прохожим.

Как отметили в Роспотребнадзоре, Красноярск заполонили стаи березовой тли. Это насекомое кроме неприятных ощущений, не представляет опасности для человека, она не является переносчиком заболеваний. Специалисты научного центра Сибирского отделения РАН в Красноярске отметили, что теплая погода положительно отразилась на размножении насекомых. На сегодняшний день никакие меры в городе не предпринимаются, потому что это биологическая ситуация. Эксперты уверяют, что с первым похолоданием проблема с многочисленными мошками будет решена, от низких температур насекомые погибнут.

Удивленные местные жители снимают удивительное происшествие. В Сети появились многочисленные видео, на которых целые стаи насекомых летают в воздухе, ползают по тротуарам и проезжей части, скапливаются на остановках, машинах и одежде людей. Местные жители отмечают, что такого в их городе еще не случалось.

Кроме того, в городе заметили и другое насекомое – златоглазку, которая как раз питается тлей. А божьи коровки стали нередкими гостями на балконах жителей. В некоторых районах их настолько много, что они облепляют стены домов, к примеру, такая ситуация наблюдалась в центре Советского района, а также в Октябрьском и Свердловском.