Гагарина намекнула на романтические отношения с Лазаревым

Москва, 14 сентября. Популярная российская певица Полина Гагарина после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым подогрела слухи о романе с эстрадным исполнителем Сергеем Лазаревым. Фотография, из-за которой поклонники заподозрили что-то большее, чем дружеские отношения, появилась на странице певицы в Instagram.

На снимке со дня рождения главы телеканала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова Гагарина позирует вместе с коллегами по сцене Лазаревым и Ани Лорак. При этом белокурая артистка лежит на плече певца и загадочно улыбается в камеру.

Многочисленные фолловеры тут же заподозрили пару в отношениях.

«Хорошие мои, ну как же мы по вам скучали. Лазарина снова вместе», — обрадовалась ginna_polina. «Полина, вы замечательно смотритесь с Сергеем! Надеюсь, что вас связывают действительно крепкие чувства, а не просто очередная интрижка», — выразил надежду konstantinych.

Напомним, что Полина Гагарина недавно заявила о возвращении статуса свободной женщины, объявив о разводе со звездным фотографом Дмитрием Исхаковым. После этого в прессе не раз появлялись слухи о тайном романе исполнительницы с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Он женат и имеет двоих детей.

В то же время бывший супруг певицы явно переживает развод болезненнее, чем она. В его социальных сетях регулярно появляются посты, намекающие на сложные любовные переживания. недавно он опубликовал трогательное воспоминание о дне свадьбы с Гагариной.

Исполнительница, в свою очередь, на днях презентовала первую песню после развода. Поклонники увидели в ней зашифрованное послание бывшему мужу.