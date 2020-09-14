Террористы ИГ пытаются расширить подконтрольную зону на севере Мозамбика

Мозамбик, 14 сентября. Террористы запрещенной в РФ организации ИГ1, захватившие портовый город Мосимбоа-да-Прая на севере Мозамбика, взяли под свой контроль два острова, расположенные у побережья страны. Теперь боевики могут угрожать морским перевозкам в регионе.

Сообщается, что террористы прибыли на острова Мекунго и Вамиссе, расположенные в 30–50 километрах от порта, ночью на рыбацких лодках. Они сожгли дома жителей островов, состоящих преимущественно из беженцев с материка, а населению велели покинуть захваченную территорию.

Сам порт Мосимбоа-да-Прая был оккупирован боевиками ИГ в середине августа. Сейчас правительство страны готовит операцию по освобождению находящихся во власти террористов территорий. Помощь готовы оказать власти ЮАР, а также Танзания, которая обеспокоена активизацией террористов в районе общей с Мозамбиком границы.

Северная провинция Кабу-Делгаду, в которой расположен порт Мосимбоа-да-Прая, обладает богатыми месторождениями газа, разработкой которого занялась французская компания Total. Проект имеет большое экономическое значение для Мозамбика. Но полноценному освоению природных богатств территории мешают террористы.

Первые проявления радикального ислама фиксируются в Кабу-Делгаду еще с 2010-х годов, когда в провинции начали распространяться экстремистские материалы. Уже в 2013 году были обнаружены первые действующие ячейки террористов в Мосимбоа-да-Прая.

Первое нападение исламистов на три полицейских участка в Мосимбоа-да-Прая зафиксировано 5 октября 2017 года. В этот день в Мозамбике отмечался День мира, поэтому официальные лица города находились в административном центре провинции — Пембе, а полицейские на местах утратили бдительность. Нападавшие убили 17 человек, захватили оружие и боеприпасы.

Значительным подспорьем для террористов стал доход от наркотрафика из Танзании в ЮАР. Особенно преуспела в этом направлении созданная в 2015 году группировка «Ансар аль-Сунна» («Общество помощников сунны»). Благодаря коррупционным связям руководство «Ансар аль-Сунны» фактически превратило побережье Кабу-Делгаду в перевалочный пункт для контрабанды наркотиков.

Часть вырученных средств бандиты ссужали местным жителям в обмен на лояльность и обещание предоставить свое имущество в распоряжение группировки, когда это будет необходимо. Таким образом боевикам удалось укрепить свое влияние в регионе.

К концу 2018 года они уже действовали в непосредственной близости от столицы провинции — города Пемба. В 2019 году число нападений террористов увеличилось почти в два с половиной раза относительно 2018 года.

Знаковой датой для региона стал налет террористов на деревню Метубе, за который впервые взяло на себя ответственность «Исламское государство»1. В дальнейшем боевики ИГ устраивали нападения на населенные пункты, грабили финансовые учреждения, уничтожали школы, больницы и административные здания, угоняли женщин в рабство.

Местные жители начали покидать города, спасаясь бегством. Согласно данным ООН, в июле 2020 года число внутренне перемещенных лиц превысило четверть миллиона человек. При этом под видом беженцев по стране перемещались и боевики, которые создавали подпольные ячейки в других регионах Мозамбика.

Справиться с террористами пока не могут ни правительственные войска, ни южноафриканская частная военная компания Dyck Advisory Group (DAG), к которой обратилось руководство страны.

К 2020 году ситуация в Мозамбике стала обсуждаться на уровне Сообщества развития Юга Африки (Southern African Development Community, САДК). В первую очередь обеспокоенность выражала Южноафриканская Республика. Однако до захвата террористами ИГ Мосимбоа-да-Прая обсуждение проблемы носило больше теоретический характер. 31 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в САДК поднимается вопрос о вмешательстве в конфликт для помощи Мозамбику.

Министр по вопросам международных отношений и кооперации ЮАР Наледи Пандор 3 сентября заявила, что для оказания помощи требуется официальный запрос Мозамбика, причем власти в Мапуту должны обозначить, какую конкретно поддержку они хотят получить от соседа.

Учитывая опыт распространения ИГ по региону Сахель, участники САДК имеют все основания, чтобы как можно скорее заняться искоренением террористов в Мозамбике. Но пандемия коронавируса и последовавший за ней спад экономики заставляет членов Сообщества уделять больше внимания внутренним проблемам в своих странах. Тем не менее после захвата боевиками Мосимбоа-да-Прая вероятность силовой операции значительно выросла.

1 Организация запрещена на территории РФ.