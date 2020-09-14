В Кремле уверены в легитимности президента Лукашенко

Сочи, 14 сентября. Александр Лукашенко — легитимный президент Белоруссии, а все ее граждане, вне зависимости от мнения об итогах выборов, являются для России представителями братской страны, но все должно происходить в рамках правового поля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях», — отметил он.

Песков подчеркнул, что РФ не различает белорусских граждан по их отношению к результатам голосования за главу республики — все они являются для государства гражданами братской страны.

«Как говорил с самого начала президент Путин, мы хотим, чтобы все, что происходит в Белоруссии, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом русле», — напомнил представитель Кремля.

Россия неоднократно заявляла, что считает президентские выборы в Белоруссии состоявшимися. Кроме того, она отмечала, что надеется на стабилизацию ситуации в республике через диалог и считает недопустимым вмешательство во внутренние дела государства.

В ходе минувшей встречи с Лукашенко Путин подчеркнул, что жители Белоруссии должны самостоятельно разобраться в сложившейся ситуации в стране, «без подсказок и давления извне».