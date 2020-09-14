Миронов рассказал, когда будет похоронен Ленин

Москва, 14 сентября. Вопрос о захоронении тела Владимира Ленина и дальнейшую судьбу Мавзолея должны решить следующие поколения граждан РФ. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Возможно, уже наши ближайшие потомки решат этот вопрос. Тогда они будут думать, надо ли что-то делать с Мавзолеем», — отметил Миронов.

Ранее на сайте Союза архитекторов РФ было опубликовано сообщение о начале всероссийского конкурса на лучшую концепцию по «реиспользованию» Мавзолея Владимира Ленина, передает Ura.ru. Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокацией предложение Союза архитекторов России, отметив, что данная инициатива противоречит поправке в Конституцию РФ о непрерывности и преемственности истории. Он также добавил, что авторы подобных предложений, по сути дела, «поджигают внутри страну».