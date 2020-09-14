Бомбардировщики ВВС США будут регулярно патрулировать небо над Украиной

Киев, 14 сентября. Стратегические бомбардировщики ВВС США будут патрулировать воздушное пространство Украины на регулярной основе. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

14 сентября три бомбардировщика В-52Н ВВС США в сопровождении украинских истребителей провели патрулирование в районе побережья Черного моря. В ведомстве отметили, что подобные патрулирования будут осуществляться на постоянной основе.

«Такие патрули будут регулярными, так как миссии B-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 с базы «Фэрфорд» ВВС Великобритании», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что целью патрулирования является «сдерживание России» и «недопущение превращения Азовского и Черного морей во внутренние озера России».

Стоит отметить, что российские истребители регулярно перехватывают самолеты ВВС США у границ России. Так, в начале августа российский истребитель Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над акваторией Черного моря. 7 августа три истребителя Су-35 перехватили стратегический бомбардировщик ВВС США над акваторией Охотского моря. 9 сентября истребитель Су-27 ВКС РФ поднимался в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США над Черным морем.