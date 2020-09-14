Пашаев рассказал о том, как познакомился с Ефремовым

Москва, 14 сентября. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, как познакомился со своим подзащитным, в интервью порталу «Собеседник.ru».

Он сообщил, что с артистом их свел один из близких друзей Ефремова.

«У одной девушки было два любовника. Один из ее любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актер», — сказал собеседник издания.

Однажды девушка решила избавиться от одного из любовников — друга Ефремова — и подала на него в суд. Пашаев рассказал, что у нее имелись компрометирующие друга Ефремова видеозаписи, но адвокат не стал их публиковать из-за моральных принципов.

«Близкий друг, очень известный актер. Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена», — резюмировал адвокат.

Напомним, что 8 сентября Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы, так как был признан виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. После вынесения приговора артист отказался от дальнейших услуг своего защитника Эльмана Пашаева.