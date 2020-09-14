Агила Салех обсудил пути вывода Ливии из кризиса с делегацией из Египта

Аль-Кубба, 14 сентября. Председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех провел переговоры с делегацией из Египта по ситуации в Ливии. Издание Alsaaa24 сообщило, что участники встречи обсуждали пути ускорения разрешения кризиса.

14 сентября в ливийском городе Аль-Кубба состоялись консультации Агилы Салеха с египетской делегацией по вопросу урегулирования ситуации в североафриканской стране. Ее возглавил глава Комитета по вопросам Ливии генерал-майор Айман Бадиа. На переговорах также присутствовали представители профильных ведомств.

Главной темой обсуждений стал вопрос реализации договоренностей, направленных на мир в Ливии. Участники встречи также обменялись мнениями о том, как ускорить процессы достижения политического решения. Салех и Бадиа призвали все заинтересованные стороны продолжить работу в этом направлении.

В период с 7 по 9 сентября в швейцарском городе Монтре проходили консультации по стабилизации ситуации в Ливии, участие в которых приняли делегации от Палаты представителей и Высшего государственного совета (ВГС). По итогам переговоров был решен ряд ключевых вопросов: в состав Президентского совета войдут представители всех трех регионов страны, в Сирте будут расположены исполнительные и законодательные органы. Агила Салех высоко оценил результаты диалога.