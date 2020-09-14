Встреча Путина и Лукашенко длилась более четырех часов

Сочи, 14 сентября. Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи длились более четырех часов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча лидеров России и Белоруссии длилась более четырех часов.

«В Сочи завершились переговоры президентов Путина и Лукашенко. Они фактически сидели вдвоем и вели беседу на протяжении четырех часов. Общение было с глазу на глаз», — пояснил Песков.

Он также добавил, что в ходе переговоров президенты России и Белоруссии обсудили двусторонние связи и ряд экономических вопросов.