Песков назвал цель диалога между предприятиями России и Белоруссии

Сочи, 14 сентября. Цель создания диалога между предприятиями России и Белоруссии состоит в придании импульса торгово-экономическому сотрудничеству между странами-партнерами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, между двумя странами за время пандемии коронавируса сократился товарооборот, что не устраивает ни Москву, ни Минск. Главы двух государств договорились активизировать работу межправительственной комиссии, а также по линии ведомств и ключевых отраслевых предприятий.

«Будут даны поручения главам, руководителям предприятий вступить в прямой контакт и обсуждать проекты, чтобы прекратить тенденцию по снижению товарооборота», — подчеркнул Песков.

Отвечая на вопросы СМИ, представитель Кремля подчеркнул, что цель диалога между предприятиями России и Белоруссии заключается вовсе не в подписании документов.

«Документы — не сама цель, самоцелью является придание импульса торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Белоруссией, между партнерами», — сказал он.

Песков также объяснил, что имеется в виду совершенно другая схема, нежели предполагалась в свое время между Россией и Украиной. Тогда ныне бывший президент Украины Виктор Янукович предлагал создать совместное предприятие в авиационной сфере.

Напомним, в ходе переговоров в Сочи Путин заявил о планах России предоставить Белоруссии государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Песков объяснил, что речь ни в коем случае не идет о вмешательстве во внутренние дела республики, а лишь о помощи союзнику и братской стране.