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Песков опроверг заявления о размещении российских военных баз в Белоруссии

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Песков опроверг заявления о размещении российских военных баз в Белоруссии

Москва, 14 сентября. Во время встречи в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили первую фазу совместных военных учений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил планы двух стран по совместным военным учениям. Их первую фазу Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили во время встречи в Сочи. Дальнейшая работа будет вестись по установленному плану, отметил Песков.

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном размещении российских военных баз на территории Белоруссии.

«Эти утверждения не имеют отношения к реальности. Тема не обсуждалась. Обсуждались учения», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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