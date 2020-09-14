Москва, 14 сентября. Во время встречи в Сочи Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили первую фазу совместных военных учений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил планы двух стран по совместным военным учениям. Их первую фазу Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили во время встречи в Сочи. Дальнейшая работа будет вестись по установленному плану, отметил Песков.

Также Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном размещении российских военных баз на территории Белоруссии.