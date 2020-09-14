Песков прокомментировал предоставление Минску кредита на 1,5 млрд долларов

Сочи, 14 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывала и будет оказывать поддержку экономике Белоруссии. Об этом он заявил по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Кредит, как и ранее, предоставляется не президенту Лукашенко, а Белоруссии. Нашему большому союзнику, братской нам стране. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике. Иного быть не может. При этом важно отметить, что это никоим образом не может трактоваться как вмешательство во внутренние дела!» — подчеркнул Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Глава государства выразил уверенность, что кредит окажет положительное влияние на финансовые рынки Белоруссии.