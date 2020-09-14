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Путин распорядился подготовить партию вакцины «Спутник V» для Белоруссии

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Путин распорядился подготовить партию вакцины «Спутник V» для БелоруссииМосква, 14 сентября. Президент России Владимир Путин дал указания по подготовке партии отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» для Белоруссии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В понедельник в Сочи Путин провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Отдельно [президенты] остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V». Путиным были даны соответствующие указания по подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии», — сказал Песков.

Он также отметил, что стороны придают большое значение сотрудничеству в этой области.

Ранее в ходе диалога с Лукашенко Путин заявил, что Белоруссия первой из зарубежных стран получит российскую вакцину от коронавируса. Он напомнил, что соответствующая договоренность ранее была достигнута на переговорах премьеров двух стран, а также министров здравоохранения. Глава РФ также уточнил, что республика уже начала участвовать в последней стадии испытания препарата.

Отметим, Белоруссия получит партию российской вакцины, поскольку согласилась участвовать в финальном этапе ее тестирования. 

Источник: Федеральное агентство новостей
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