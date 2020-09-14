Доктор Мясников перечислил неочевидные симптомы опасных заболеваний

Москва, 14 сентября. Российский врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные симптомы распространенных заболеваний.

По его словам, зачастую боль в коленях объясняется артритом, однако подобные симптомы могут возникать при развитии гепатитов В и С. Кроме того, боль в коленях может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях кишечника или псориазе. Сухость во рту обычно может быть симптомом синдрома Шегрена. При этом сопровождение этого симптома хронической усталостью может сигнализировать о красной волчанке.

Быстрая утомляемость может указывать на развитие опасных инфекционных заболеваний. Зуд в разных частях тела может свидетельствовать о проблемах с печенью и заболеваниях крови. Кроме того, данный симптом является следствием лимфомы, рассеянного склероза или межпозвоночной грыжи. Боль в плече является симптомом инфаркта миокарда и желчнокаменной болезни. Темные пятна на коже могут свидетельствовать о развитии рака желудка или легких.

Ранее Александр Мясников сообщил, что прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции. По словам доктора, 10 сентября ему ввели первую часть вакцины против коронавируса в рамках пострегистрационных исследований с участием добровольцев.