Эксперты объяснили победу Шугалея на депутатских выборах в Госсовет Коми

Санкт-Петербург, 14 сентября. Эксперты, принявшие участие в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Кого выбрали россияне? Итоги региональных избирательных кампаний», высоко оценивают итоги выборов в Госсовет Республики Коми, где 10% голосов набрала партия «Родина». В результате этого депутатский мандат получил социолог Максим Шугалей, находящийся в плену у ливийских боевиков.

По мнению экспертов, данное голосование демонстрирует решимость россиян добиваться освобождения своего соотечественника из плена и надеются, что статус депутата будет способствовать его скорейшему освобождению.

«Избиратели проголосовали правильно, это поддержка человека, который находится в руках террористов. Я смотрел фильм «Шугалей», и мне он понравился», — заявил директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

По его мнению, победа на прошедших выборах позволит «Родине» сформировать свою фракцию в правительстве, что гарантирует ей участие в думских выборах без сбора подписей.

«Если партия получит успешное продвижение, то это усилит международное давление на боевиков, и это будет победой», — уверен политолог.

Заместитель директора Института политических исследований Дарья Гревцова считает, что Максим Шугалей удовлетворяет запросы избирателей на альтернативную политическую фигуру.

«Люди выбирали для себя альтернативу, которая будет позитивной для этого региона, поэтому за него было отдано так много голосов. Максим Шугалей яркая публичная фигура, о нем говорят, и если о нем будет больше информации в СМИ, то это естественно может сказаться хорошо на его судьбе», — отметила Дарья Гревцова.

Для генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина победа Максима Шугалея на выборах в Коми не является неожиданностью. По его мнению, люди прониклись судьбой пленного россиянина, поэтому решили оказать ему поддержку.

«Российский избиратель иногда действует иррационально. В данном случае, люди проголосовали за человека, которого жалеют», — пояснил эксперт.

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были захвачены в плен ливийскими боевиками. В африканскую страну они отправились проводить социологические исследования. Спустя некоторое время после прибытия в Ливию россияне были задержаны террористами и уже больше года находятся в частной тюрьме «Митига». Обвинения Шугалею не предъявлены. В результате выборов в Республике Коми Максим Шулагей стал депутатом госсовета региона. Он возглавлял список партии «Родина». Представители партии считают, что депутатский мандат ускорит его освобождение из ливийской тюрьмы.