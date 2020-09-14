Ефремову предрекли «ломку» в тюрьме

Москва, 14 сентября. 56-летний российский актер Михаил Ефремов неизбежно столкнется с самыми неприятными последствиями из-за вынужденного отказа от алкоголя в тюрьме. Такое мнение выразила врач-нарколог Инна Зражевская в эфире программы «Звезды сошлись».

Зражевская отметила, что в случае Ефремова подобный отказ может быть опасен для здоровья. Судороги, ломка и потеря сознания — меньшие симптомы, которые грозят артисту после резкого изменения образа жизни.

Кроме того, вынужденная трезвость может привести и к обострению старого недуга, который сопровождает артиста на протяжении нескольких лет, но выявлен был недавно. Это — ишемическая болезнь сердца, которую диагностировали Ефремову после экстренной госпитализации из зала суда во время слушанья дела о смертельном ДТП.

«К тому же человек злоупотреблял таблетированными препаратами и психоактивными веществами. Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания», — выразила свою точку зрения нарколог.

Напомним, актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Многие эксперты считают, что за такое преступление артист должен был понести более суровое наказание — к примеру, в США ему грозило бы пожизненное заключение.

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого Ефремов отказался сразу после завершения судебного процесса, сообщил Федеральному агентству новостей о намерении обжаловать суровый приговор. Он уверен, что и судья, и общество судили актера предвзято, имея якобы «заранее определенное предубеждение к актеру».