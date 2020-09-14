Раскрыта интимная переписка Тарзана с беременной подругой

Москва, 14 сентября. Раскрыта интимная переписка стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, с беременной подругой. Сообщения подтверждают отношения между мужем певицы Наташи Королевой и «мошенницей», которая их обокрала.

Супруги продолжают настаивать на том, что малознакомая девушка пришла в гости к Тарзану в отсутствие Королевой и, уходя, унесла с собой драгоценности на 5 миллионов долларов и 3 тысячи евро.

Однако «похитительница» рассказывает свою версию. Она утверждает, что забеременела от Тарзана, а Королева, узнав об измене, стала ей угрожать.

В распоряжении KP.Ru появилась переписка девушки с Глушко, в которой та нежно называет мужа Королевой «мой хороший», а стриптизер настаивает на визите.

«Я бы мог завтра заехать в гости. Не брейся… там», — пишет Глушко собеседнице.

Примечательно, что девушка согласилась приехать в гости именно в тот день, когда, по словам Королевой, из ее дома пропали деньги и драгоценности.

Напомним, что Тарзан на слухи об измене отреагировал довольно резко. Он подчеркнул, что никакие заявления не могут распространяться без его согласия и согласия супруги, поскольку речь идет о тайне частной жизни.

Однако адвокат девушки Вадим Лялин объяснил, что требования Тарзана и Королевой не будут выполнены, поскольку артисты — публичные личности.