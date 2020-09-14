В Германии не комментируют данные о местонахождении Певчих

Берлин, 14 сентября. В Германии не комментируют местонахождение Марии Певчих, которую подозревают в «отравлении» блогера Алексея Навального.

Мария Певчих избегает общения с российской полицией. Предположительно, она сейчас находится в Германии.

«Я не могу по этому вопросу ничего сказать. Конкретно о пребывании отдельного лица я ничего не могу сказать», — заявил на брифинге представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

О соратнице Навального сообщило издание «Правда.ру». Журналисты провели расследование и выяснили, что Мария Певчих владеет сетью книжных магазинов и связана с российскими оппозиционными олигархами. Певчих сопровождала Навального в его поездке по Сибири. Позже стало известно, что она уже несколько лет возглавляет отдел расследований «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ). Предполагается, что именно Мария Певчих может быть причастна к отравлению блогера. На это указывает и то, что отец Певчих владеет химической лабораторией.

Блогер Алексей Навальный сейчас находится в берлинской клинике «Шарите». Медики заключили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». В Германии не предоставляют российской стороне данные о проведенных исследованиях.