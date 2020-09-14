В СПЧ оценили избирательную кампанию 2020 года

Москва, 14 сентября. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод оценил избирательную кампанию 2020 года в ходе пресс-конференции ассоциации Независимый общественный мониторинг (НОМ) по итогам минувшего Единого дня голосования.

В качестве одного из преимуществ Брод отметил, что голосование было многодневным. По его словам, такой формат стал оправданным и эффективным, особенно в условиях коронавируса.

Он также подчеркнул, что в ходе прошедшей кампании оказались востребованными новые технологии. На цифровых участках в Москве голосовали на разных уровнях выборов. Популярным стал и механизм «Мобильный избиратель».

«Прошедшая избирательная кампания отличалась высокой политической конкуренцией. Растет активность политических партий. Появляются новые политические силы и беспрецедентно большое количество выдвиженцев, зарегистрированных кандидатов. На выборах высших должностных лиц зарегистрирован 91 кандидат», — сообщил Брод.

Вместе с тем он указал и на некоторые недостатки. Среди них — рост фейков, их получено 92. Все они разоблачены.

«Инциденты с нарушениями не сказались на волеизъявлении избирателя и не повлияли на итоги голосования. Использовались и технологии дискредитации, провокации. За время Единого дня голосования в ЦИК РФ поступило 13 жалоб, из которых 7 признаны необоснованными», — подчеркнул сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль».

Ранее избирательную кампанию текущего года оценила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее мнению, она стала лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК РФ в 2016 году.

Памфилова отметила рост интереса граждан к выборам и оживление политической системы, а также констатировала, что кампания прошла «спокойно, чисто и очень достойно».